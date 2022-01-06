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четверг, 06 января 2022 14:55

Голливудская звезда в машине и пшеница для птиц - звезды поделились рождественскими историями и рецептами фирменной кутьи

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Какие традиции приготовления главного рождественского блюда, что такое Рождество для каждой семьи и какие удивительные истории могут произойти в Сочельник - рассказали известные украинцы.

Украинская певица 51-летняя Мария Бурмака готовит кутью каждый год по рецепту кума Ивана Малковича. Для блюда главное - не жалеть меда, мака и орехов.

Эту кутью артистка называет канонической, поскольку не добавляет изюм, курагу и халву, как принято в некоторых регионах.

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"Сначала пшеничка. Стараюсь купить у какой-то бабушки накануне. Не пропаренную и не приваренную, хотя знаю, что варить придется долго. Скорее всего, у этой бабушки можно будет купить и мак, но сейчас его и так можно купить везде. Мед обычно у меня есть всегда, как и грецкие орехи. Главное - их перебрать, чтобы не было твердых кусочков и пленок.

И дальше все просто. Долго варится пшеница, туда засыпается мак (запаренный в кипятке перед тем, и я его не растираю), мед по вкусу. И в конце - измельченные орехи. К рождественскому столу я варю также всегда еще компот из сушеных яблок и груш. И 12 постных блюд", - рассказала Бурмака.

Автор: PR advice
  Мария Бурмака готовит кутью по рецепту кума
Мария Бурмака готовит кутью по рецепту кума

Пластический хирург и заслуженный врач Украины 52-летний Дмитрий Слоссер с семьей весьма любит рождественские праздники. Готовится семья к ним заблаговременно. Еще осенью сушат яблоки для рождественского компота.

На праздничном столе врача обязательно есть утка с яблоками и курагой, и кутья. Приготовлению последнего блюда семья уделяет особое внимание.

"Наш рецепт приспособлен под вкусы нашей семьи. В нем большое количество мака - он составляет большую часть блюда. На 200 г мака - 50 г пшеницы, 100 г изюма, мед на вкус, 150 г жареного грецкого ореха, щепотка соли и вода. Готовим два глиняных горшка: в одном кутья с медом, а в другом - с сахарной пудрой", - рассказал Слоссер.

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Пшеницу, сваренную для кутьи, они делят на три части. Одну треть рассыпают птицам.

"Эта традиция сохраняется в семье уже несколько поколений. По поверьям, птицы являются связующим звеном двух миров: живых и близких, ушедших в вечность. А зерно является символом вечной жизни и перерождения. Оно может долго "спать", сохраняя в себе жизнь, и проснуться с приходом весны", - поделился Слоссер.

Автор: PR advice
  Пшеницу, сваренную на углу, Дмитрий Слоссер делят на три части. Одну треть рассыпает птицам. Это давняя семейная традиция
Пшеницу, сваренную на углу, Дмитрий Слоссер делят на три части. Одну треть рассыпает птицам. Это давняя семейная традиция

Оперная певица Мария Максакова будет самостоятельно готовить кутью во второй раз. В первый раз попробовала на прошлое Рождество. Признается, что влюбилась в это блюдо - как в приготовление, так и в результат. Нынешнее приготовление блюда планирует выложить в Instagram.

"Я все делаю аутентично: толку семена в макитре и придерживаюсь всех указаний старинного рецепта", - рассказала Максакова.

Ранее артистка отмечала католическое Рождество, поскольку ее отец был гражданином ФРГ и любил этот праздник.

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"Он считал, что Рождество должно предшествовать новому году, тогда оно более желанно и отмечается с большим размахом. Он в Сочельник наряжал елку, мы упаковывали море подарков и потом круглый год вспоминали праздник. В СССР праздновать католическое Рождество было довольно экстравагантно", - поделилась исполнительница.

В этом году Максакова тоже отметила Рождество 24 декабря, отдав дань памяти отца.

"Но уж больше прониклась не строчками из Евангелия, которые непременно читал отец перед празднованием, а по славянской традиции, радуясь родившемуся молодому солнцу и Коляде", - сказала певица.

Автор: PR advice
  Мария Максакова во второй раз будет самостоятельно готовить кутью. Певица обожает этот процесс и результат
Мария Максакова во второй раз будет самостоятельно готовить кутью. Певица обожает этот процесс и результат

Актер и телеведущий 42-летний Денис Манжосов поделился историей, которая с ним произошла накануне Рождества в Америке. Приблизительно в это время в Нью-Йорке он возвращался на авто с 5-й авеню на 47-ю. По дороге встретил голливудского актера Эдриена Броуди.

"В свет фар попал хороший мужской профиль и огромный нос, силуэт которого перекрывал Brooklyn Bridge. Этот нос невозможно было не узнать. Мистер Эдриен Броуди собственной персоной ловил такси", - вспоминает Манжосов.

Автор: PR advice
  Денису Манжосову накануне Рождества пришлось подвозить голливудского актера, звезду фильма "Пианист" Эдриена Броуди
Денису Манжосову накануне Рождества пришлось подвозить голливудского актера, звезду фильма "Пианист" Эдриена Броуди

Между ним и звездой кино завязался диалог.

"Я приоткрыл окно и поинтересовался, могу ли быть чем-нибудь полезным. Расхохотавшись, он спросил:

- Откуда ты?

- Украина. Поехали.

- В Нью-Йорке так не делают, - сказал актер.

- Тю, - ответил я и разблокировал пассажирскую дверь".

По дороге они много смеялись, рассказывая друг другу рождественские истории.

"На двадцатку, которую он оставил на торпеде, я сходил посмотреть на него в другом образе - The Grand Budapest Hotel - один из лучших фильмов, которые я видел", - вспомнил телеведущий.

В ночь на 7 января православные христиане отмечают Рождество. В этот светлый день принято поздравлять самых дорогих. Gazeta.ua предлагает выбрать интересные поздравления в прозе или стихах, чтобы отправить близким по случаю праздника.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
06
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