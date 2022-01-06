Голливудская звезда в машине и пшеница для птиц - звезды поделились рождественскими историями и рецептами фирменной кутьи

Какие традиции приготовления главного рождественского блюда, что такое Рождество для каждой семьи и какие удивительные истории могут произойти в Сочельник - рассказали известные украинцы.

Украинская певица 51-летняя Мария Бурмака готовит кутью каждый год по рецепту кума Ивана Малковича. Для блюда главное - не жалеть меда, мака и орехов.

Эту кутью артистка называет канонической, поскольку не добавляет изюм, курагу и халву, как принято в некоторых регионах.

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"Сначала пшеничка. Стараюсь купить у какой-то бабушки накануне. Не пропаренную и не приваренную, хотя знаю, что варить придется долго. Скорее всего, у этой бабушки можно будет купить и мак, но сейчас его и так можно купить везде. Мед обычно у меня есть всегда, как и грецкие орехи. Главное - их перебрать, чтобы не было твердых кусочков и пленок.

И дальше все просто. Долго варится пшеница, туда засыпается мак (запаренный в кипятке перед тем, и я его не растираю), мед по вкусу. И в конце - измельченные орехи. К рождественскому столу я варю также всегда еще компот из сушеных яблок и груш. И 12 постных блюд", - рассказала Бурмака.

Автор: PR advice Мария Бурмака готовит кутью по рецепту кума

Пластический хирург и заслуженный врач Украины 52-летний Дмитрий Слоссер с семьей весьма любит рождественские праздники. Готовится семья к ним заблаговременно. Еще осенью сушат яблоки для рождественского компота.

На праздничном столе врача обязательно есть утка с яблоками и курагой, и кутья. Приготовлению последнего блюда семья уделяет особое внимание.

"Наш рецепт приспособлен под вкусы нашей семьи. В нем большое количество мака - он составляет большую часть блюда. На 200 г мака - 50 г пшеницы, 100 г изюма, мед на вкус, 150 г жареного грецкого ореха, щепотка соли и вода. Готовим два глиняных горшка: в одном кутья с медом, а в другом - с сахарной пудрой", - рассказал Слоссер.

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Пшеницу, сваренную для кутьи, они делят на три части. Одну треть рассыпают птицам.

"Эта традиция сохраняется в семье уже несколько поколений. По поверьям, птицы являются связующим звеном двух миров: живых и близких, ушедших в вечность. А зерно является символом вечной жизни и перерождения. Оно может долго "спать", сохраняя в себе жизнь, и проснуться с приходом весны", - поделился Слоссер.

Автор: PR advice Пшеницу, сваренную на углу, Дмитрий Слоссер делят на три части. Одну треть рассыпает птицам. Это давняя семейная традиция

Оперная певица Мария Максакова будет самостоятельно готовить кутью во второй раз. В первый раз попробовала на прошлое Рождество. Признается, что влюбилась в это блюдо - как в приготовление, так и в результат. Нынешнее приготовление блюда планирует выложить в Instagram.

"Я все делаю аутентично: толку семена в макитре и придерживаюсь всех указаний старинного рецепта", - рассказала Максакова.

Ранее артистка отмечала католическое Рождество, поскольку ее отец был гражданином ФРГ и любил этот праздник.

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"Он считал, что Рождество должно предшествовать новому году, тогда оно более желанно и отмечается с большим размахом. Он в Сочельник наряжал елку, мы упаковывали море подарков и потом круглый год вспоминали праздник. В СССР праздновать католическое Рождество было довольно экстравагантно", - поделилась исполнительница.

В этом году Максакова тоже отметила Рождество 24 декабря, отдав дань памяти отца.

"Но уж больше прониклась не строчками из Евангелия, которые непременно читал отец перед празднованием, а по славянской традиции, радуясь родившемуся молодому солнцу и Коляде", - сказала певица.

Автор: PR advice Мария Максакова во второй раз будет самостоятельно готовить кутью. Певица обожает этот процесс и результат

Актер и телеведущий 42-летний Денис Манжосов поделился историей, которая с ним произошла накануне Рождества в Америке. Приблизительно в это время в Нью-Йорке он возвращался на авто с 5-й авеню на 47-ю. По дороге встретил голливудского актера Эдриена Броуди.

"В свет фар попал хороший мужской профиль и огромный нос, силуэт которого перекрывал Brooklyn Bridge. Этот нос невозможно было не узнать. Мистер Эдриен Броуди собственной персоной ловил такси", - вспоминает Манжосов.

Автор: PR advice Денису Манжосову накануне Рождества пришлось подвозить голливудского актера, звезду фильма "Пианист" Эдриена Броуди

Между ним и звездой кино завязался диалог.

"Я приоткрыл окно и поинтересовался, могу ли быть чем-нибудь полезным. Расхохотавшись, он спросил:

- Откуда ты?

- Украина. Поехали.

- В Нью-Йорке так не делают, - сказал актер.

- Тю, - ответил я и разблокировал пассажирскую дверь".

По дороге они много смеялись, рассказывая друг другу рождественские истории.

"На двадцатку, которую он оставил на торпеде, я сходил посмотреть на него в другом образе - The Grand Budapest Hotel - один из лучших фильмов, которые я видел", - вспомнил телеведущий.

В ночь на 7 января православные христиане отмечают Рождество. В этот светлый день принято поздравлять самых дорогих. Gazeta.ua предлагает выбрать интересные поздравления в прозе или стихах, чтобы отправить близким по случаю праздника.