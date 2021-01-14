Голая Дорофеева позировала в ванне

Украинский певец 32-летний Владимир Дантес поделился пикантным фото жены 30-летней Нади Дорофеевой, на котором она позировала полностью голая.

Автор: instagram.com/vladimirdantes Голая Надя Дорофеева нежилась в круглой ванне с цветами под навесом, прикрывая грудь руками.

Артистка нежилась в круглой ванне с цветами под навесом, прикрывая грудь руками. Соответствующий кадр Дантес опубликовал в Instagram, добавив и свое фото в ванне.

Автор: instagram.com/vladimirdantes Дантес составил компанию жене в ванне с цветами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бедную" Полякову раскритиковали за отдых на Мальдивах

"Считаю, что я сильно не доработал по композиции, свету и вообще ракурс неудачно выбрал. А вот Надя постаралась. Говорит, что я здесь хорошо вышел", - прокомментировал снимки артист.

Артисты Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом отдыхают на Бали. И радуют подписчиков сексуальными фото из отпуска.