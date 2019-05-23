Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа

Сегодня состоится свадьба Насти Каменских и Потапа. Фото: MOZGI Ent.

Сегодня состоится свадьба 32-летней Насти Каменских и 38-летнего Потапа в одном из лучших ресторанов под Киевом.

За день до свадьбы продюсер выпустил клип "Константа", в котором откровенно рассказал об их отношениях. На видео Настя позирует в эротическом белье, говорит rbc.ua.

"Очень много спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души, моего сердца. "Константа" - это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви", - прокомментировал Потап.

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Свадьбу будут праздновать в одном из киевских ресторанов, где пара выкупила всю территорию, говорит один из официантов заведения. Стоимость одного места стоит 1,5 тыс. грн.

На свадьбу пригласили несколько сотен гостей, среди которых звезды шоу-бизнеса. СМИ не приглашали.

Расписываться пара будет под аркой, к которой ведет деревянная дорожка. После бракосочетания молодожены планируют поехать в свадебное путешествие.

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, показала смелый образ с вечеринки в честь дня рождения своего коллеги, участника группы "Время и Стекло" и Mozgi Позитива. На новых кадрах певица оголила стройные ножки и подчеркнула сочную фигуру.