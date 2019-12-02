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понедельник, 02 декабря 2019 11:32

"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену

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&quot;Фу, гадость&quot; - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
Ани Лорак выступила в Киеве на новогоднем концерте. Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, выступила в Киеве.

Артистка приняла участие в новогоднем концерте телеканала "Интер" "Главная елка страны", который покажут 31 декабря. Съемки прошли в Национальной опере Украины, передает КП.

Во время выступления Лорак исполнила две песни с нового альбома "За мечтой" - "Я бы летала" и "Мы Нарушаем". После выступления зал аплодировал ей в течение нескольких минут.

"Спасибо, мои любимые! Будьте счастливы, будьте любимыми, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания. С Новым годом!", - сказала со сцены Лорак, вытирая слезы.

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Однако в комментариях под видео на YouTube реакция на выступление Лорак была не такая положительная: "Ее поезд ушел. Она уже совсем неинтересная", "Нет ей места среди нормальных людей", "Фу гадость!", "Приехала в Киев украинка и поздравляли всех с новым годом на русском", "И кто её только слушает и смотрит".

Кстати, кроме Ани Лорак, в съемках "голубого огонька" также приняла участие Светлана Лобода.

Подобная реакция на выступление Лорак была в ноябре 2017 года. Тогда певица стала специальной гостей на концерте "FREEDOM BALLET 15 лет" во Дворце "Украина", посвященном юбилею танцевального коллектива. Ее имя не было заявлено на афише, а зрители, не ожидавшие увидеть артистку на сцене одарили ее бурными овациями.

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02
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