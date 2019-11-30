Лорак вернулась в Киев

Певица Ани Лорак выступила в Киеве. Расплакалась на сцене и сорвала овации.

Каролина посетила столицу 29 ноября для съемки в новогоднем концерте телеканала Интер "Главная елка страны", который покажут 31 декабря. Он прошел в Национальной опере Украины, пишет кп.

За вечер артистка сменила два образа. Она вышла на сцену в черном платье с пайетками и вырезом до бедра и наряде в стиле 80-х – зеленой блузке с широкими плечами и шортах с завышенной талией. Ани Лорак исполнила песни "Я бы летала" и "Мы нарушаем" из нового альбома "За мечтой", после чего зал аплодировал ей стоя в течение нескольких минут.

"Спасибо, мои любимые! Будьте счастливы, будьте любимы, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания. С Новым годом!, - произнесла, вытирая слезы Каролина.

Не менее жаркий прием устроили Светлане Лободе, Monatik, Таисии Повалий и Софии Ротару. Последнюю зрители тоже слушали стоя и провожали под крики "Браво!".

Подобная реакция на выступление Лорак была в ноябре 2017 года. Тогда певица стала специальной гостей на концерте "FREEDOM BALLET 15 лет" во Дворце "Украина", посвященном юбилею танцевального коллектива. Ее имя не было заявлено на афише, а зрители, не ожидавшие увидеть артистку на сцене одарили ее бурными овациями.

Ани Лорак не давала сольных концертов в Украине более пяти лет. Последние ее выступления с шоу-программой прошли 26 и 27 ноября 2014 года во Дворце "Украина". Тогда их пытались сорвать активисты, которые забрасывали здание камнями. Чтобы не подвергать поклонников опасности, артистка приняла решение временно не гастролировать по Украине, однако, нередко выступает на частных корпоративах и снимается в новогодних программах телеканала "Интер".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надоели рубли?" - сеть негативно отреагировала на возвращение Ани Лорак в Киев

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, похвасталась новыми фото. Однако поклонники с трудом узнали певицу. По мнению фанатов, на каждом новом снимке в Instagram Лорак становится все менее похожа на себя прежнюю. В сети уже неоднократно упрекали певицу за перебор с пластическими операциями. Говорят, она начинает быть похожа на пластмассовую куклу.