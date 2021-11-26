Фронтмен O.Torvald занимался сексом во время прямого эфира

Фронтмэн Евгений Галич занимался сексом в прямом эфире. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Солист группы O.Torvald Евгений Галич рассказал о бурном прошлом. Сейчас у него жена и двое детей. Но некоторые истории из юности певца могут поразить даже самых раскрепощенных.

Музыкант занимался сексом во время прямого эфира на радио. Ранее Галич работал на разных радиостанциях и в разных городах. Об этом рокер рассказал в шоу "Кто сверху" на "Новом канале".

"Однажды в Полтаве (родной город музыканта. - Gazeta.ua) у нас был руководитель, а у него - дочь. Мы начали встречаться. Когда у меня были ночные смены, она тоже приходила на радиостанцию. Во время таких визитов у меня случался секс, и я параллельно говорил в микрофон в прямом эфире", - ошеломил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Занимаются сексом без чувств и расписываются без свадьбы: неожиданные факты о мужчинах и женщинах

Блогер, ведущая и участница проекта "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха призналась, что не может терпеть в мужчинах. Она поделилась деталями худшего свидания. Тогда Маремуха принарядилась: надела каблуки, красивое платье, сделала прическу и макияж.