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пятница, 19 ноября 2021 19:35

"Приехал во вьетнамках и шортах" - финалистка модельного реалити вспомнила худшее свидание

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&quot;Приехал во вьетнамках и шортах&quot; - финалистка модельного реалити вспомнила худшее свидание
Виктория Маре вспомнила худшее свидание. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Блогер, ведущая и участница проекта "Супермодель по-украински" Виктория Маре призналась, что не может терпеть в мужчинах.

Она поделилась деталями худшего свидания. Тогда Маре принарядилась: обула каблуки, надела красивое платье, сделала прическу и макияж. О том, как кавалер ее удивил, рассказала за кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале".

"Вышла из дома, вижу – подъезжает автомобиль, а из него выходит он – во вьетнамках, шортах, футболке не первой свежести. И вот эта неудобная минута, когда мы молча стоим и смотрим друг на друга. Потом он все же предложил поехать на кофе. Я была в шоке", - вспомнила ведущая.

Женщина отказалась от такого свидания.

"Вот что тогда хотел тот мужчина? Ты пригласил девушку вечером на свидание, что она должна подумать? Я же не поеду к нему домой. Надо было уточнить, что это не будет ресторан, объяснить формат встречи. Поэтому решила лучше ему отказать, чем морочить голову друг другу", - сказала она.

По словам Маре, ей не важно, где и как проводить время.

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"Но человек должен быть как минимум опрятным. Мой муж Луи не педант, позволяет себе даже руки об себя вытереть дома, но на свидание со мной всегда приходит красивым", - добавила блогер.

Модель Виктория Маремуха неожиданно для фанов вышла замуж за любимого - француза Луи. Свадебная церемония состоялась 21 июня. Финалистка второго сезона реалити "Супермодель по-украински" отметила, что почти для всех роспись стал сюрпризом.

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