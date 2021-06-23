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среда, 23 июня 2021 22:47

Финалистка "Супер модели" тайно вышла замуж за француза

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Финалистка &quot;Супер модели&quot; тайно вышла замуж за француза
Виктория Маремуха тайно вышла замуж за француза Луи. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Модель Виктория Маремуха неожиданно для фанов вышла замуж за любимого - француза Луи. Свадебная церемония состоялась 21 июня.

Финалистка второго сезона реалити "Супермодель по-украински", что показывал "Новый канал", отметила, что почти для всех роспись стал сюрпризом.

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"Мы действительно никому ничего не говорили и не собирались. Так мы с Луи для себя решили. Но в момент счастья захотелось им поделиться. Об росписи знали только родители и близкие друзья, и то не все. Регистрацией брака дело не закончится. Свадьбе - быть. Как только все наши французские родственники вакцинируются, мы сразу выберем дату и место", - рассказала Маремуха в Instagram.

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Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)

Летом 2020 года пара разошлась. Несколько недель назад Виктория и Луи сообщили, что снова вместе. Они встречаются уже пять лет: познакомились в Киеве на вечеринке общего знакомого. В декабря 2019 года мужчина сделал предложение модели в Париже. Свадьбу планировали сыграть летом прошлого года. Их планам помешал карантин, а затем и разрыв. Но теперь Виктория и Луи - супруги.

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