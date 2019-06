Фредди Меркьюри снова запел: в сети появился неизданный трек группы Queen

В сети появился неизвестный трек группы Queen. Фото: kp.ua

В сети опубликовали неизданную версию песни группы Queen под названием Times Waits For no One (в переводе "Время никого не ждет" - gazeta.ua).

Видео разместили на YouTube-канале Freddie Mercury Solo.

1986 года трек был записан под названием Time.

Новая версия состоит только из вокального пения Фредди Меркьюри и аккомпанемента фортепиано.

Композитор Дэйв Кларк, давний друг Фредди, собирал по частицам записи с репетиций, чтобы воссоздать голос фронтмена группы Queen. Фортепиано записали заново 2018-го.

