Фредди Меркьюри снова запел: в сети появился неизданный трек группы Queen

В сети опубликовали неизданную версию песни группы Queen под названием Times Waits For no One (в переводе "Время никого не ждет" - gazeta.ua).
Видео разместили на YouTube-канале Freddie Mercury Solo.
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1986 года трек был записан под названием Time.
Новая версия состоит только из вокального пения Фредди Меркьюри и аккомпанемента фортепиано.
Композитор Дэйв Кларк, давний друг Фредди, собирал по частицам записи с репетиций, чтобы воссоздать голос фронтмена группы Queen. Фортепиано записали заново 2018-го.
Британская группа Radiohead опубликовала неизданные ранее записи. Послушать их онлайн можно бесплатно в течение 18 дней.
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