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четверг, 21 ноября 2019 16:13

Финалистка "Танцев со звездами" растрогала сеть признанием

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Финалистка &quot;Танцев со звездами&quot; растрогала сеть признанием
В финал проекта вышли Анна Ризатдинова, Виктория Булитко и Ксения Мишина. Фото: Instagram

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина оставила на странице в Instagram пост о своем участии в проекте "Танцы со звездами". В нем призналась, что имела кардинально другую жизнь последние 14 недель.

"Сегодня, снимая свой последний 14 дневник, я поняла, что уже совсем скоро моя жизнь поменяет свой темп, свои планы, свой распорядок и правила. Этюд на тему: жизнь до Танцев и после. И фото, кстати, ассоциативное тоже. 14 недель совершенно новой реальности, где мотивацию находишь в кардинально новых и неожиданных вещах, но неизменно-перманентной мотивацией для меня остается мой Сын. Каждый понедельник: "Мам, ну что, выиграла?" Плюс ваша безумная вера не дает сойти с рельсов. И вот мы у цели. Еще чуть-чуть. Поддержите?" - написала Мишина.

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Фанаты пары Ксении Мишиной и Жени Кота оставили под фото много комментариев с поддержкой. Финал проекта состоится 24 ноября.

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Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Недавно Наталья Могилевская выпустила тизер к новому клипу на песню "Покохала". Премьера композиции состоялась на шоу "Танцы со звездами".

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21
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