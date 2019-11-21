Финалистка "Танцев со звездами" растрогала сеть признанием

В финал проекта вышли Анна Ризатдинова, Виктория Булитко и Ксения Мишина. Фото: Instagram

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина оставила на странице в Instagram пост о своем участии в проекте "Танцы со звездами". В нем призналась, что имела кардинально другую жизнь последние 14 недель.

"Сегодня, снимая свой последний 14 дневник, я поняла, что уже совсем скоро моя жизнь поменяет свой темп, свои планы, свой распорядок и правила. Этюд на тему: жизнь до Танцев и после. И фото, кстати, ассоциативное тоже. 14 недель совершенно новой реальности, где мотивацию находишь в кардинально новых и неожиданных вещах, но неизменно-перманентной мотивацией для меня остается мой Сын. Каждый понедельник: "Мам, ну что, выиграла?" Плюс ваша безумная вера не дает сойти с рельсов. И вот мы у цели. Еще чуть-чуть. Поддержите?" - написала Мишина.

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Фанаты пары Ксении Мишиной и Жени Кота оставили под фото много комментариев с поддержкой. Финал проекта состоится 24 ноября.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua) 21 Лис 2019 р. о 1:36 PST

Недавно Наталья Могилевская выпустила тизер к новому клипу на песню "Покохала". Премьера композиции состоялась на шоу "Танцы со звездами".