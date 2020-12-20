Финалист "Холостячки" прокомментировал свое поражение

Алексей Тригубенко прокомментировал финальное решение Ксении. Фото: Instagram

В пятницу состоялся финал шоу "Холостячка", где украинская актриса Ксения Мишина выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта. Второй финалист шоу - бизнесмен Алексей Тригубенко прокомментировал завершение шоу.

"Да. Это финал! Благодарен за вашу поддержку, веру в меня и нашу с Ксенией общую историю! Спасибо проекта "Холостячка" за то, что случилось со мной в 2020-м! За это время я научился принимать себя, раскрываться жизни, в котором есть чувства и яркие эмоции! Для меня открылся новый мир, в котором я стал счастливее! " - написал в Instagram.

Читатели пожелали ему встретить свою любовь и желали счастья.

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"Вы лучший!", "Я расстроена! Очень жаль, что ты не выиграл, но все твое светлое будущее впереди, желаю найти тебе достойную тебе девушку", писали в Сети.

"Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие - решать только мне. Страшно мне? Нет. Я не боюсь жить, не боюсь любить, не боюсь доверять", - написала холостячка.