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пятница, 18 декабря 2020 18:47

Выбор сделала "Холостячка" в финале

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Выбор сделала &quot;Холостячка&quot; в финале
Холостячка сделала важный вывод на проекте. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

18 декабря состоится финал шоу "Холостячка".

Накануне выпуска главная героиня проекта Ксения Мишина поделилась переживаниями в Instagram. Ксения рассказала, как нелегко ей дался выбор.

"Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие - решать только мне. Страшно мне? Нет. Я не боюсь жить, не боюсь любить, не боюсь доверять", - написала холостячка.

По ее словам, после финала все не заканчивается, а наоборот - только начинается. Поскольку после выключения камер начинается реальная жизнь.

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Ксения добавила, что она сделала на проекте важный вывод.

"Не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того кто может компенсировать отсутствующее. Нужно быть наполненной и самодостаточной, и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой", - поделилась она.

Ксения Мишина будет выбирать победителя между двумя фаворитами. Финалистами шоу "Холостячка" стали Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

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Дата
18
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