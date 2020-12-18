Выбор сделала "Холостячка" в финале

Холостячка сделала важный вывод на проекте. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

18 декабря состоится финал шоу "Холостячка".

Накануне выпуска главная героиня проекта Ксения Мишина поделилась переживаниями в Instagram. Ксения рассказала, как нелегко ей дался выбор.

"Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие - решать только мне. Страшно мне? Нет. Я не боюсь жить, не боюсь любить, не боюсь доверять", - написала холостячка.

По ее словам, после финала все не заканчивается, а наоборот - только начинается. Поскольку после выключения камер начинается реальная жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус или холостячка? Какое слово года выбрал украинский Google

Ксения добавила, что она сделала на проекте важный вывод.

"Не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того кто может компенсировать отсутствующее. Нужно быть наполненной и самодостаточной, и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой", - поделилась она.

Ксения Мишина будет выбирать победителя между двумя фаворитами. Финалистами шоу "Холостячка" стали Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.