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пятница, 08 мая 2020 21:06

Фестиваль UNDERHILL объявил новые даты проведения

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Фестиваль UNDERHILL объявил новые даты проведения
Фестиваль работает над сохранением полноценного лайн-апа Фото: facebook.com/underhill.festival/

Организаторы фестиваля UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL перенесли фестиваль на 28-30 августа, надеясь, что к этому времени ситуация нормализуется. Перенос на 2021 год не рассматривают, пока не исключается возможность проведения фестиваля в этом году.

"Безопасность и здоровье гостей, артистов и работников фестиваля - наша высшая ценность и приоритет. Именно поэтому мы продолжаем пристально следить за ходом ситуации, и готовы принимать все необходимые меры", - рассказывает директор фестиваля Светлана Попович.

В своих соцсетях, фестиваль опубликовал несколько ключевых моментов, которые необходимо знать каждому из нас: место проведения - неизменное, новые даты: 28-30 августа; все приобретенные билеты #UNDERHILL2020 остаются действительными; чтобы фестиваль состоялся в этом году, нам очень нужна твоя поддержка. Оставайся дома, выполняй правила карантина, заботься об иммунитете и здоровье.

Организаторы UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL выразили благодарность за поддержку всем артистам, участникам, партнерам, городскому главе Ивано-Франковска и каждому, кто работает над созданием фестиваля.

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Фестиваль работает над сохранением полноценного лайн-апа.

UNDERHILL MUSIC TV - это уникальный формат онлайн-концертов. Артисты выступают с профессиональной звуковой и световой аппаратурой. К тому же, этот формат позволяет зрителю почувствовать себя даже ближе к артисту, чем на обычных выступлениях. По ходу вечеринок можно получить призы от артистов, задать им вопросы или иногда даже заказать любимые треки. UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL - это украинский фестиваль танцевальной и поп-музыки, который проходит на территории аэродрома, в селе Подгорье, Ивано-Франковской области. Фестиваль впервые состоялся в июне 2019 года.

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