Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend

Потап поцеловался с Положительным на Atlas Weekend 2021. Фото: instagram.com/realpotap

В Киеве продолжается музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021, на котором артисты удивляют фанов различными выходками.

6 июля во время выступления группы MOZGI Потап и Позитив решили попробовать, как это целовать мужчину. Другой участник коллектива Дядя Вадя просил их этого не делать, мол, "они его последние мужики-друзья в шоубизнесе".

Певцы все же поцеловались, а потом отвернулись друг от друга и начали сразу вытирать свои губы после поцелуя.

"Нас натуралов осталось так мало, что скоро мы выйдем на парад натуралов", - зачитал Потап речитатив после поцелуя.

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Поступок артистов вызвал возмущение среди сторонников. По их мнению, Потап и Позитив потролили певца Melovin, который накануне на Atlas Weekend совершил каминг-аут и поцеловал мужчину.

Певец Константин Бочаров, известный как Melovin, признался в своей нетрадиционной ориентации. 5 июля на сцене Atlas Weekend артист поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а затем развернул радужный флаг ЛГБТ. Телеканал M1 вырезал этот момент из трансляции и не загружает его на YouTube.