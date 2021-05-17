"Евровидение-2021": у члена делегации обнаружили коронавирус

Членам делегаций из Мальты и Румынии, которые размещены в одной гостинице с музыкантами из Исландии, нужно пройти дополнительное ПЦР-тестирование на Covid. Фото: Reuters

Один из членов делегации Исландии на музыкальном песенном конкурсе Евровидение получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что инфекция была выявлена у члена делегации Исландии 16 мая в ходе планового тестирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организаторов конкурса.

Человека, у которого нашли инфекцию - отправили на карантин. Кроме того, остальные члены делегации Исландии должны пройти ПЦР-тестирование и также, соблюдать карантин до получения результатов.

Членам делегаций из Мальты и Румынии, которые размещены в одном отеле с музыкантами из Исландии, нужно пройти дополнительное ПЦР-тестирование на Covid.

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18 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2021. Украину будет представлять группа Go_A.