Евровидение-2021: когда и где смотреть выступление Украины

Евровидение-2021 состоится 18 мая. Фото: eurovision.ua

18 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2021. Украину будет представлять группа Go_A.

Подробностями проведения конкурса поделилось издание HB.

65-е Евровидение пройдет в Роттердаме. Победителем прошлого конкурса был представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

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18 и 20 мая пройдут первый и второй полуфиналы. В субботу, 22 мая, состоится гранд-финал, на котором определится победитель Евровидения-2021.

В Украине трансляцию конкурса можно будет посмотреть сразу на двух телеканалах - СТБ и UΛ Первый. Трансляция первого полуфинала начнется 18 мая в 22:00.

В первом пол финале выступят Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина, Мальта.

Группа Go_A выступит с песней Shum под номером 15. Украинцы смогут голосовать за всех участников, кроме Украины.

Группа Go_A отправилась в Роттердам в Нидерландах на конкурс Евровидение-2021.