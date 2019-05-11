Ева Лонгория подчеркнула исхудалую фигуру элегантным платьем

Актриса 44-летняя Ева Лонгория побывала в Беверли Хиллс на мероприятии, приуроченном Дню матери, Women's Empowerment Luncheon and Panel. Событие посвящено развитию и мотивации женщин в различных профессиональных сферах.

Автор: dailymail.co.uk Почти год назад Лонгория родила первенца

Звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала элегантный образ из светлого платья, которое удачно подчеркивало фигуру поясом. Образ завершила босоножками на высоком толстом каблуке в бежево-черной цветовой гамме.

Автор: dailymail.co.uk Почти год назад Лонгория родила первенца

Пользователи отмечают, что Лонгория имеет подтянутую фигуру, учитывая 11 месячного ребенка.

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Во время мероприятия успешные женщины делились своими жизненными историями и достижениями, чтобы мотивировать других. Заработок с события пойдет в фонд Евы Лонгории, который поддерживает латиноамеринцив в США.

Певица Надежда Мейхер, которая в апреле отметила свое 37-летие, порадовала своих поклонников архивным фото.