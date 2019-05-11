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суббота, 11 мая 2019 22:45

Ева Лонгория подчеркнула исхудалую фигуру элегантным платьем

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Актриса 44-летняя Ева Лонгория побывала в Беверли Хиллс на мероприятии, приуроченном Дню матери, Women's Empowerment Luncheon and Panel. Событие посвящено развитию и мотивации женщин в различных профессиональных сферах.
Автор: dailymail.co.uk
  Почти год назад Лонгория родила первенца
Почти год назад Лонгория родила первенца

Звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала элегантный образ из светлого платья, которое удачно подчеркивало фигуру поясом. Образ завершила босоножками на высоком толстом каблуке в бежево-черной цветовой гамме.

Автор: dailymail.co.uk
  Почти год назад Лонгория родила первенца
Почти год назад Лонгория родила первенца

Пользователи отмечают, что Лонгория имеет подтянутую фигуру, учитывая 11 месячного ребенка.

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Во время мероприятия успешные женщины делились своими жизненными историями и достижениями, чтобы мотивировать других. Заработок с события пойдет в фонд Евы Лонгории, который поддерживает латиноамеринцив в США.

Певица Надежда Мейхер, которая в апреле отметила свое 37-летие, порадовала своих поклонников архивным фото.

Daily Mail
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