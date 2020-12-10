"Этот момент унизительный" - Санина прокомментировала поступок Димопулос на танцевальном шоу

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина прокомментировала поступок Санты Димопулос на "Танцах со звездами".

Автор: instagram.com/santadimopulos Санина прокомментировала поступок Димопулос

Димопулос дала певице свой кубок победительницы на шоу. Однако Санина заняла 2-е место и призналась, что этот момент для нее был унизительным. Об этом она рассказала в программе "Ходят слухи". Часть разговора звезда опубликовала в Instagram.

"Для меня этот момент был настолько смазанный и неправильный, и в определенной степени унизительный. Потому что если бы она считала меня равноценной себе соперницей, она бы так не поступила, она бы уважала это 2-е место. Зная, что происходило за кулисами, и как сильно ее команда хотела этой победы, говорить, что ей не нужна была эта победа, это, как минимум, лицемерно", - сказала Санина.

Также артистка добавила, что взять кубок победительницы было бы неправильно по отношению к ее поклонников.

Автор: instagram.com/the_hardkiss Санина прокомментировала финал "Танців з зірками"

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"Мне было важнее признать свое 2-е место и заслуженные баллы и SMS, чем такой жест со стороны Санты. Он мне был не нужен. Этот кубок все пытались и пытались мне вручить несколько раз, а я все пыталась от него отказаться. И нашла способ это сделать через аукцион", - рассказала певица.

Победителями 14-го выпуска 4-го сезона "Танців з зірками" стали Санта Димопулос и Макс Леонов. 2-е место досталось Юле Саниной и Дмитрую Жуку. Надежда Мейхер и ее партнер заняли 3-е место.