"Это было не инстаграмно" - победитель "Голоса страны" женится

Пара познакомилась в 2020 году в компании общих друзей. Фото: с Instagram невесты

Победитель талант-шоу "Голос країни-10" 19-летний Роман Сасанчин сделал предложение любимой девушке Иванне.

Она уже опубликовала фото кольца в Instagram.

"Это было не инстаграмно, я умею испортить сюрприз сама себе. Да!" - написала девушка.

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Также в сториз она добавила фото роскошных роз. Девушка отметила Романа Сасанчина и поделилась, что согласилась выйти за него замуж.

Пара познакомилась в 2020 году в компании общих друзей. Иванна на четыре года старше Романа. Уже через несколько месяцев после знакомства влюбленные стали жить вместе в столичной квартире, которую Сасанчин выиграл на "Голосе страны". В социальных сетях Роман и Иванна часто делятся общими романтическими фотографиями.

После победы в юбилейном 10-мсезоне проекта "Голос країни-10", артист Роман Сасанчин рассказал о том, что чувствует. Это его вторая победа на "Голосі країни" и снова в команде Тины Кароль. Впервые Роман Сасанчин победил на детском "Голосе" и теперь снова вернулся, чтобы победить. Певец также признался, что мама первой поздравила его с победой.