"Естественная красота". Ирина Шейк поразила снимком 15-летней давности

Топ-модель 35-летняя Ирина Шейк опубликовала архивное фото, датируемое 2006 годом.
Снимок был сделан в начале ее модельной карьеры. Звезде в купальнике тогда исполнилось 20 лет. Фотографией она поделилась в Instagram.
В комментариях под постом поклонники отметили, что она не изменилась:
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"Королева в любом возрасте", "Естественная красота", "С годами только лучше становишься", "Такая же, как сейчас".
Супермодель Ирина Шейк украсила обложку мартовского выпуска Vogue Thailand. Она появилась на обложке известного глянца с короткой стрижкой и примерила несколько стильных образов.
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