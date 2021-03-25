"Естественная красота". Ирина Шейк поразила снимком 15-летней давности

Топ-модель 35-летняя Ирина Шейк опубликовала архивное фото, датируемое 2006 годом.

Снимок был сделан в начале ее модельной карьеры. Звезде в купальнике тогда исполнилось 20 лет. Фотографией она поделилась в Instagram.

Фото: instagram.com/irinashayk

В комментариях под постом поклонники отметили, что она не изменилась:

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"Королева в любом возрасте", "Естественная красота", "С годами только лучше становишься", "Такая же, как сейчас".

Супермодель Ирина Шейк украсила обложку мартовского выпуска Vogue Thailand. Она появилась на обложке известного глянца с короткой стрижкой и примерила несколько стильных образов.