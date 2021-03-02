Ирина Шейк удивила короткой стрижкой

Супермодель Ирина Шейк украсила обложку мартовского выпуска Vogue Thailand.

Она появилась на обложке известного глянца с короткой стрижкой и примерила несколько стильных образов.

Авторами съемки стали итальянские фотографы Лука и Алессандро Морелли.

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На одном из фото знаменитость позировала обнаженной за ширмой в виде логотипа Chanel. На других кадрах Шейк появилась в нарядах и украшениях от модного дома.

Недавно супермодель Ирина Шейк запостила в блоге пикантные кадры, на которых изображена в трусах и черном топе.