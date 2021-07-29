Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм, которая вскоре станет матерью, показала эффектные кадры из фотосета.

Звезда опубликовала снимки в Instagram. Позировала в вязаном платье длины миди, что удачно подчеркнуло беременный живот модели. Дополнила образ легким макияжем.

Автором фотографий является муж знаменитости - кинорежиссер Джастин Эрвин. Устроили фотосессию на фоне пальм на закате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мисс идеальная грудь похвасталась спортивным телом

Фото: instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности. Поклонница бодипозитива год назад впервые стала матерью. Вместе с мужем Джастином Эрвином модель воспитывает сына Исаака.