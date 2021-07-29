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четверг, 29 июля 2021 16:28

Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем
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Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм, которая вскоре станет матерью, показала эффектные кадры из фотосета.

Звезда опубликовала снимки в Instagram. Позировала в вязаном платье длины миди, что удачно подчеркнуло беременный живот модели. Дополнила образ легким макияжем.

Автором фотографий является муж знаменитости - кинорежиссер Джастин Эрвин. Устроили фотосессию на фоне пальм на закате.

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Модель Эшли Грэм захватила сеть трендовым образом
Фото: instagram.com/ashleygraham
Модель Эшли Грэм захватила сеть трендовым образом
Модель Эшли Грэм захватила сеть трендовым образом
Модель Эшли Грэм захватила сеть трендовым образом
Модель Эшли Грэм захватила сеть трендовым образом

Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности. Поклонница бодипозитива год назад впервые стала матерью. Вместе с мужем Джастином Эрвином модель воспитывает сына Исаака.

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