Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм, которая вскоре станет матерью, показала эффектные кадры из фотосета.
Звезда опубликовала снимки в Instagram. Позировала в вязаном платье длины миди, что удачно подчеркнуло беременный живот модели. Дополнила образ легким макияжем.
Автором фотографий является муж знаменитости - кинорежиссер Джастин Эрвин. Устроили фотосессию на фоне пальм на закате.
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Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности. Поклонница бодипозитива год назад впервые стала матерью. Вместе с мужем Джастином Эрвином модель воспитывает сына Исаака.
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