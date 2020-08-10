"Эпохальные моменты" – Олег Винник поделился эмоциями от выступления на пустом стадионе

Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Олег Винник 31 июля отпраздновал 47-летие. В честь дня рождения артист устроил инновационное шоу в дополненной реальности на НСК "Олимпийский". Этот концерт был уникальным еще по одной причине: на стадионе не было публики. Десятки тыс. зрителей наблюдали за выступлением в онлайн-режиме.

"Это эпохальные моменты. Ты со сцены видишь свежую зеленую траву, на которую даже боишься наступить. Осматриваешь большой стадион и вспоминаешь лица людей, которые стояли перед тобой 4-5 месяцев назад," - рассказал певец журналистке программы "Звездный путь".

Артист признался, почему не любит свой день рождения.

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"В последнее время бывает больно, когда мне устраивают праздник. Готовиться к этому, как к грандиозному событию... Очень много уважения," - добавил Винник.

Певец Олег Винник вернулся в Украину из Германии. Там в собственном доме он проводил карантин. Артист за месяцы изоляции соскучился по публике и работой.