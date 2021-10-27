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четверг, 28 октября 2021 01:45

Эпатажная Шейк в нежных образах изгибалась на дереве и пляже
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Топ-модель 35-летняя Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Self-Portrait. Звезда позировала в платьях и комплекте из топа и юбки из круизной коллекции бренда.

Модель предстала перед камерой выпускницы Central Saint Martens Харли Уэйр. Съемки прошли в американском городе Ойстер-Бэй, сообщает WWD. Кадрами из фотосессии поделились на сайте бренда.

Стилисты подобрали романтические образы. Шейк позировала в трикотажном костюме и коктейльных платьях.

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Топ-модель Ирина Шейк в нежных образах устроила эпатажную фотосессию
Фото: Харли Вейр для Self-Portrait
Топ-модель Ирина Шейк в нежных образах устроила эпатажную фотосессию
Топ-модель Ирина Шейк в нежных образах устроила эпатажную фотосессию
Топ-модель Ирина Шейк в нежных образах устроила эпатажную фотосессию
Топ-модель Ирина Шейк в нежных образах устроила эпатажную фотосессию

Супермодель 35-летняя Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для Highsnobiety и прокомментировала слухи о романе с рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом.

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