Эпатажная Шейк в нежных образах изгибалась на дереве и пляже

Топ-модель 35-летняя Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Self-Portrait. Звезда позировала в платьях и комплекте из топа и юбки из круизной коллекции бренда.

Модель предстала перед камерой выпускницы Central Saint Martens Харли Уэйр. Съемки прошли в американском городе Ойстер-Бэй, сообщает WWD. Кадрами из фотосессии поделились на сайте бренда.

Стилисты подобрали романтические образы. Шейк позировала в трикотажном костюме и коктейльных платьях.

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Фото: Харли Вейр для Self-Portrait

Супермодель 35-летняя Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для Highsnobiety и прокомментировала слухи о романе с рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом.