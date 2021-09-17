 
Ексклюзивы
1/5
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 513
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 2754
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 927
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2700
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1782
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 657
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 900
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 288
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 270
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 864
Фото
Все фото
8
5
6
5
4
Ирина Шейк дерзко разделась на фотосессии и прокомментировала роман с бывшим Ким Кардашьян
Ирина Шейк дерзко разделась на фотосессии и прокомментировала роман с бывшим Ким Кардашьян
Билли Айлиш заставила люксовый бренд полностью изменить концепцию: какое условие поставила звезда
Билли Айлиш заставила люксовый бренд полностью изменить концепцию: какое условие поставила звезда
Забыли о годовщине: Екатерина Кухар поделилась рецептом счастливых отношений
Забыли о годовщине: Екатерина Кухар поделилась рецептом счастливых отношений
Страсть к пластике и захоронение в Украине: малоизвестные факты об именнинике Микки Рурке
Страсть к пластике и захоронение в Украине: малоизвестные факты об именнинике Микки Рурке
Алла Мазур рассказала о смерти близкого человека и показала архивные фото
Алла Мазур рассказала о смерти близкого человека и показала архивные фото
Видео
Все видео
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Ирина Билык спела с экс-возлюбленными на паркете танцевального шоу
Ирина Билык спела с экс-возлюбленными на паркете танцевального шоу
"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 477
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 648
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1179
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 657
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 369
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 13:17

Ирина Шейк дерзко разделась на фотосессии и прокомментировала роман с бывшим Ким Кардашьян
8

  Комментировать

Супермодель 35-летняя Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для Highsnobiety и прокомментировала слухи о романе с рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом.

Сексуальные снимки появились на сайте издания.

Для съемки модель одели в соблазнительный боди от Rick Owens, белое нижнее белье от Calvin Klein, жакет и юбку от Maximillion.

На обложке Шейк позировала в вызывающей позе - одну руку засунула в трусы, другой поддерживала грудь.

Интервью с Highsnobiety получилось таким же провокационным, как и съемка. В беседе модель прокомментировала слухи о романе с Уэстом. Она не отрицала отношения с рэпером, но и не подтвердила их.

Ирина Шейк снялась в дерзкой съемке для журнала Highsnobiety.
Фото: highsnobiety.com
Ирина Шейк снялась в дерзкой съемке для журнала Highsnobiety.
Ирина Шейк снялась в дерзкой съемке для журнала Highsnobiety.
Ирина Шейк снялась в дерзкой съемке для журнала Highsnobiety.
Ирина Шейк снялась в дерзкой съемке для журнала Highsnobiety.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирина Шейк очаровала ягодицами в стрингах: пикантные фото

"Завтра будут слухи о том, что я встречаюсь со швейцаром. А послезавтра я буду в отношениях с кем-то другим. Я хочу оставить личное личным. Иногда дочь Лея боится папарацци. Мы вынуждены объяснять ей, что это просто их работа - они получают деньги за фотографии, так выживают. Я говорю ей, что не стоит бояться", - прокомментировала модель.

Также знаменитость рассказала об отношениях с отцом Леи, актером Брэдли Купером.

"Он принимает в ее жизни активное участие. Не пользуется услугами нянь. Лея была у него на каникулах почти две недели. Мы с Купером строгие родители", - добавила Шейк.

Супермодель 35-летняя Ирина Шейк взволновала поклонников горячими фотографиями. Звезда опубликовала пикантные селфи в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ирина Шейк дерзко разделась на фотосессии и прокомментировала роман с бывшим Ким Кардашьян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Софи Лорен вышла замуж

Самое читаемое
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
6
 Просмотров: 8505
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 7434
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 6444
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 5661
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5481
Знаменитости
Назвали место и время прощания с участницей кулинарного шоу "Мастер Шеф"
Назвали место и время прощания с участницей кулинарного шоу "Мастер Шеф" Просмотров: 234
"Океан Эльзы" пустит на бесплатный концерт во Львове только вакцинированных: сеть захейтила группу
"Океан Эльзы" пустит на бесплатный концерт во Львове только вакцинированных: сеть захейтила группу Просмотров: 153
Билли Айлиш заставила люксовый бренд полностью изменить концепцию: какое условие поставила звезда
Билли Айлиш заставила люксовый бренд полностью изменить концепцию: какое условие поставила звезда
5
 Просмотров: 450
Забыли о годовщине: Екатерина Кухар поделилась рецептом счастливых отношений
Забыли о годовщине: Екатерина Кухар поделилась рецептом счастливых отношений
6
 Просмотров: 441
Софи Лорен вышла замуж
Софи Лорен вышла замуж
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Ездил на передовую: рассказали о погибшем при взрыве автомобиля в Днепре
1
Как справиться с тревогой
1
Теракт в Днепре: что известно о погибшей
Голосов: 43594
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть