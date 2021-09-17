Ирина Шейк дерзко разделась на фотосессии и прокомментировала роман с бывшим Ким Кардашьян

Супермодель 35-летняя Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для Highsnobiety и прокомментировала слухи о романе с рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом.

Сексуальные снимки появились на сайте издания.

Для съемки модель одели в соблазнительный боди от Rick Owens, белое нижнее белье от Calvin Klein, жакет и юбку от Maximillion.

На обложке Шейк позировала в вызывающей позе - одну руку засунула в трусы, другой поддерживала грудь.

Интервью с Highsnobiety получилось таким же провокационным, как и съемка. В беседе модель прокомментировала слухи о романе с Уэстом. Она не отрицала отношения с рэпером, но и не подтвердила их.

Фото: highsnobiety.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирина Шейк очаровала ягодицами в стрингах: пикантные фото

"Завтра будут слухи о том, что я встречаюсь со швейцаром. А послезавтра я буду в отношениях с кем-то другим. Я хочу оставить личное личным. Иногда дочь Лея боится папарацци. Мы вынуждены объяснять ей, что это просто их работа - они получают деньги за фотографии, так выживают. Я говорю ей, что не стоит бояться", - прокомментировала модель.

Также знаменитость рассказала об отношениях с отцом Леи, актером Брэдли Купером.

"Он принимает в ее жизни активное участие. Не пользуется услугами нянь. Лея была у него на каникулах почти две недели. Мы с Купером строгие родители", - добавила Шейк.

Супермодель 35-летняя Ирина Шейк взволновала поклонников горячими фотографиями. Звезда опубликовала пикантные селфи в Instagram.