Эминем выпустил альбом-сюрприз

Американский рэпер Эминем заявил о выпуске нового альбома под названием Music to Be Murdered By.

О грядущем событии музыкант заявил без анонсов и рекламы - в Instagram.

Через 3 часа пост за 17 января собрал более миллиона лайков и 24 тыс. комментариев.

В альбом вошли 20 композиций. Там есть общие треки с такими исполнителями, как Royce Da 5'9 ", Anderson .Paak, Ширан и Juice WRLD. Пластинка стала 11 студийным альбомом Эминема. Предыдущий альбом Kamikaze музыкант выпустил в 2018 году.

