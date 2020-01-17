Эминем выпустил альбом-сюрприз

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1323
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 693
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 576
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 1404
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 396
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 459
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 270
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1521
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 477
Фото
Все фото
5
16
3
5
7
Бомбита: Тина Кароль удивила поклонников неординарным луком от модного дизайнера
Бомбита: Тина Кароль удивила поклонников неординарным луком от модного дизайнера
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
Жена Джастина Бибера сходила на танцы без бюстгальтера
Жена Джастина Бибера сходила на танцы без бюстгальтера
Жена Монатика показала семейный отдых на Мальдивах
Жена Монатика показала семейный отдых на Мальдивах
Видео
Все видео
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Настя Каменских сняла видео о своем отдыхе с Потапом
Настя Каменских сняла видео о своем отдыхе с Потапом
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 999
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2727
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2052
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2889
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3933
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 января 2020
Просмотров: 396
Шлях баби Дусі
"Поки височить ідол на горі — дайте камінь, ухопіть колоду та валіть його швидше. Але як тільки він упаде й перші ознаки свідомості з'являться ...
пятница, 17 января 2020 12:55

Эминем выпустил альбом-сюрприз

  Комментировать
Эминем выпустил альбом-сюрприз
Американский рэпер Эминем заявил о выпуске нового альбома под названием Music to Be Murdered By. Фото: pinterest.com

Американский рэпер Эминем заявил о выпуске нового альбома под названием Music to Be Murdered By.

О грядущем событии музыкант заявил без анонсов и рекламы - в Instagram.

Через 3 часа пост за 17 января собрал более миллиона лайков и 24 тыс. комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самого высокооплачиваемого хип-хоп исполнителя

В альбом вошли 20 композиций. Там есть общие треки с такими исполнителями, как Royce Da 5'9 ", Anderson .Paak, Ширан и Juice WRLD. Пластинка стала 11 студийным альбомом Эминема. Предыдущий альбом Kamikaze музыкант выпустил в 2018 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

It's your funeral... #MusicToBeMurderedBy Out Now - link in bio

Публикация от Marshall Mathers (@eminem)

Хейли Скотт Метерс, 23-летняя дочь Эминема, опубликовала новые "горячие" снимки в купальнике в Instagram. Девушка знает, как обратить внимание на свой аккаунт с аудиторией 1,5 млн подписчиков. Поехала на Гавайи и запостила фото с отдыха, чем очень обрадовала фанатов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эминем выпустил альбом-сюрприз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Украинцев стало больше на 2,5 млн

"Сухой закон – лучшее, что может быть" – итальянский мафиози

Самое читаемое
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском 2 Просмотров: 19323
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 14337
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 9657
Роскошь зашкаливает: 20 идей для ванной комнаты
Роскошь зашкаливает: 20 идей для ванной комнаты
20
 Просмотров: 8757
Известно, кого расстреляли в Харькове
Известно, кого расстреляли в Харькове
4
 Просмотров: 7741
Знаменитости
Бомбита: Тина Кароль удивила поклонников неординарным луком от модного дизайнера
Бомбита: Тина Кароль удивила поклонников неординарным луком от модного дизайнера
5
 Просмотров: 333
Белла Хадид поразила сексуальным луком на показе мужской коллекции Louis Vuitton
Белла Хадид поразила сексуальным луком на показе мужской коллекции Louis Vuitton Просмотров: 405
К каким пластическим операциям прибегли знаменитости, рассказал эксперт
К каким пластическим операциям прибегли знаменитости, рассказал эксперт
10
 Просмотров: 378
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 9675
Книга вместо бюстгальтера: Дорофеева показала грудь и интеллект
Книга вместо бюстгальтера: Дорофеева показала грудь и интеллект 1 Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
5
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
3
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
3
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
2
Боец-пленник рассказал о том, сколько осталось жить ДНР
2
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
Голосов: 39455
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua