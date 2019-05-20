Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"

Эмилия Кларк попрощалась с сериалом. Фото: The Blueprint

Британская актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль "Матери Драконов" Дайнерис Таргариен в сериале Игра престолов, в связи с завершением ленты, написала поклонникам письма.

"Игра престолов сформировала меня как женщину, как актрису и как человека. Теперь наш дозор закончен. Хочу поблагодарить вас дорогие, добрые, очаровательные фанаты. Спасибо за ваше внимание к тому, что мы делали и за внимание к моего персонажа", — рассказывает Эмилия Кларк.

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Канал HBO работает над 3 спин-офами "Игры престолов". Об этом рассказал автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин. Один из спин-офов имеет рабочее название "Длинная ночь". Действие этого приквела происходит за несколько тысячелетий до "Игры престолов". Сериал раскроет секреты истории вымышленного континента Вестероса, в частности о доме Старков и происхождении Белых Ходоков. Премьера ожидается в следующем году.