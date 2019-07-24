Эмили Ратаковски показала сексуальную фигуру в крошечном бикини

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила сеть серией обольстительных снимков.
Сексуальные фото в белье звезда опубликовала в Instagram.
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Девушка снялась в откровенной рекламной компании собственного бренда Inamorata. Ратаковски примерила крошечные бикини в горошек и сексуальные пижамные комплекты. На снимках Эмили появилась почти без макияжа и с распущенными волосами.
Поклонники бренда и творчества Ратаковски засыпали ее комплиментами.
"Такая стильная одежда", "мне стало жарко", "такая красота вообще легальна?", "твоя внешность завораживает", "ты отдельный вид искусства".
Модель Эмили Ратаковски продемонстрировала упругие ягодицы и стройную фигуру.
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