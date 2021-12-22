Елена Кравец впервые призналась о кризисе в браке: "Перевернуло наш уклад"

Звезда студии "Квартал-95" 44-летняя Елена Кравец откровенно рассказала, какие сложности появлялись в отношениях с мужем. Актриса замужем за бизнесменом 42-летним Сергеем Кравцем.

Супруги вместе 24 года, в браке – 19. В их отношениях был только раз, когда они оказались на грани развода. Это произошло после того, как родились двойняшки в 2016 году. Деталями поделилась во время разговора в программе "Экзамен".

"Мы зашли в непростые периоды жизни для себя. Думаю, что это тоже было связано с кризисом среднего возраста и у меня, и у него. У нас наложился один кризис на другой. Родилась двойня. Мы не были готовы, что это будет вот так. Мы хотели второго ребенка. И когда родилась двойня, это была лавина. И это перевернуло весь наш жизненный уклад", – пояснила Кравец.

Актриса добавила, что рождение двойни тоже отразилось на ее здоровье – случился гормональный сбой. А у мужа на тот момент постоянно работа "улетала, начиная с бизнеса". Из арендованного дома семье Кравец пришлось вернуться впятером в трехкомнатною квартиру.

Фото: instagram.com/lennykravets

Все это сказалось на отношениях пары. Кравец отметила: то, что у них с Сергеем начало все налаживаться, заслуга именно мужа.

"Потому что он оставался в более ясном сознании, чем я. Я иногда была слишком радикально настроена", – объяснила она.

Также актриса призналась, что они стали посещать психолога.

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"Это та форточка, через которую свежий воздух заносится в ваши отношения, когда кажется, что все умерло и нечем дышать", – добавила женщина.

В сети показали снимки дома звезды "95 Квартала" Елены Кравец на Осокорках в Киеве. Там она живет с мужем и двумя детьми. Старшая дочь 18-летняя Мария живет в столичной квартире с подругой.