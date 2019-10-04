Элементы БДСМ и латекс: Деми Роуз в откровенном белье позировала посреди улицы

Фото: @demirosemawby

Британская ню-модель 24-летняя Деми Роуз соблазнила фанатов откровенными снимками в белье.

Сексуальными фото манекенщица поделилась в Instagram.

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На фото Роуз появилась в откровенной латексной белье с ремешками. Черный наряд эффектно подчеркнул формы звезды и чуть прикрывал интимные места.

"Я не могу дождаться, чтобы вернуться в Азию", - подписала откровенное фото Деми.

Сторонники пришли в восторг от голого снимке Роуз.

"Волшебная женщина", "ты самая удивительная девушка в мире", "ты лучшая", "роскошная", "очень красивая".

Недавно модель Деми Роуз, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян за аппетитные формы, поделилась сексуальными снимками в сети.