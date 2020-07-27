Экс-жена Остапчука интенсивно обновляет гардероб

Фото: instagram.com/olenavoychenko/

35-летняя Елена Войченко, бывшая жена украинского шоумена Владимира Остапчука, возвращается к активной жизни. Женщина после расставания со звездным мужем посещает светские мероприятия, ходит на фотосессии и периодически общается с журналистами и подругами.

Недавно она сходила на профессиональный шопинг со стилистом. Фотографии новых луков красавица разместила в своем фотоблоге в Іnstagram.

Стилист Маргарита Коломатская подобрала для Елены 6 луков для различных случаев и ситуаций. Войченко в восторге от своих покупок. Поход по магазинам со стилистом назвала "шопингом своей мечты".

"Как и большинство девочек, я люблю шопинг! Мои критерии: Не часто! Не много! Не дорого! Но качественно! А как все это совместить? - Правильно! Прибегнуть к помощи профессионала! Я много слышала, читала, знаю людей с идеальным чувством стиля и магическими способностями просчитать цвета и текстуры, которые называются стилистами, но dream осуществилась только сейчас! В результате я знаю, что это не только экономия времени и денег, но и восторг от того, что все, что меряешь, подходит и садится. Богиня стайлинга Маргарита @margarita_kolomatskaya составила функциональный гардероб из минимального количества предметов. Масс- маркет или люкс - не имеет значения. Все выбранные единицы прекрасно сочетаются между собой. Оказывается, можно не ломать голову, просыпаясь утром. Умный гардероб работает сам", - написала женщина.

Часть образов, которые Маргарита собрала для Елены, подписчики смогли увидеть в соцсети.

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"Ленчик, красота - глаз не отвести! Срочно выгуливать все луки и наслаждайся ощущениями!", "Признаю талант Маргариты. И жду твоих новых образов, которые открывают новые грани - уверена, что у тебя их больше, чем показываешь. Люблю!", "Ты невероятная", "На вас любой наряд несравненный", "Во всех образах ты невозможно красивая!", "Мечта любого мужчины! Очень красивая!", "Невозможно отвести взгляд", - написали фолловеры.

Автор: instagram.com/olenavoychenko/ Стилист Маргарита Коломатская подобрала для Елены 6 луков для различных случаев и ситуаций