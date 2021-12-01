Экс-жена Илона Маска в колготах посветила голым бюстом

Канадская артистка и бывшая жена бизнесмена Илона Маска 33-летняя Граймс ошеломила фанатов образом.

Исполнительница предстала в наряде из будущего клипа на песню Player of Games. Опубликовала эпатажные фото в Instagram.

Позировала в белых колготках. Звезда засветила голую грудь, которая видна в зеркале.

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Фото: instagram.com/grimes

Канадская певица Граймс, которая была в отношениях с американским миллиардером Илоном Маском и родила от него сына, пошутила о планах после разрыва с любимым.