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среда, 01 декабря 2021 18:23

Экс-жена Илона Маска в колготах посветила голым бюстом
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Канадская артистка и бывшая жена бизнесмена Илона Маска 33-летняя Граймс ошеломила фанатов образом.

Исполнительница предстала в наряде из будущего клипа на песню Player of Games. Опубликовала эпатажные фото в Instagram.

Позировала в белых колготках. Звезда засветила голую грудь, которая видна в зеркале.

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Канадская певица и экс-жена Илона Маска Граймс снялась в эпатажной фотосессии
Фото: instagram.com/grimes
Канадская певица и экс-жена Илона Маска Граймс снялась в эпатажной фотосессии
Канадская певица и экс-жена Илона Маска Граймс снялась в эпатажной фотосессии
Канадская певица и экс-жена Илона Маска Граймс снялась в эпатажной фотосессии
Канадская певица и экс-жена Илона Маска Граймс снялась в эпатажной фотосессии

Канадская певица Граймс, которая была в отношениях с американским миллиардером Илоном Маском и родила от него сына, пошутила о планах после разрыва с любимым.

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Дата
01
декабря

Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта

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