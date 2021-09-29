Намекнула на смену ориентации: Граймс впервые прокомментировала разрыв с Илоном Маском

Граймс прокомментировала разрыв с Илоном Маском. Фото: Reuters

Канадская певица Граймс, которая была в отношениях с американским миллиардером Илоном Маском и родила от него сына, пошутила о планах после разрыва с любимым.

Звезда дала комментарий через несколько дней после расставания, говорится в издании Page Six.

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"Я буду колонизировать Европу и одну из лун Юпитера отдельно от Илона для лесбийской космической коммуны", - отметила Граймс.

Даже после разрыва пара живет в одном доме и вместе воспитывает 1-летнего сына, которого назвали X Æ A-Xii. Маск отметил, что они с Граймс сохранили теплые отношения и любят друг друга.

24 сентября стало известно, что американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разошелся с певицей Граймс. Причиной разрыва стало то, что Маску приходится часто быть в штате Техас и ездить в командировки по стране и миру. А Граймс чаще всего живет в Лос-Анджелесе. Поэтому супруги слишком редко виделись.