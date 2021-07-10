Экс-супруга Dzidzio релаксировала топлесс

Фото: instagram.com/slavia_official

Экс-супруга Dzidzio, певица Slavia - Ярослава Притула, поделилась с поклонниками смелой фотографией. Снимок опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото певица загорает топлес в желтых стрингах, лежа на животе. Грудь прикрыла рукой.

"Лето это когда хочется нежиться на солнышке. Люблю места, где сливаешься с природой телом и душой. Где нет посторонних взглядов, где не надо краситься, думать во что одеться, где нужно ровно держать спинку, делать сексуальную походку и демонстрировать бренды и интеллект ", - написала Slavia.

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Также певица призналась, что на природе пишет стихи к своим будущим песен.

"Когда лежу на солнышке, я не читаю книги, не говорю по телефону ... Я наблюдаю за природой, вслушиваясь в ее ультразвуки, и чувствую себя в моменте ... а еще, я пишу стихи к своим будущим песням", - дополнила она.

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