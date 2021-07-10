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суббота, 10 июля 2021 17:15

Украинская спортсменка заехала на заправку в сексуальном образе - фото

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  Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc
Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Украинская красавица с MMA Марина Мороз продолжает завоевывать сеть горячим контентом.

На этот раз она опубликовала видео в Instagram и показала, как заправляет свой огромный "Хаммер" в пикантном образе.

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Боевая красавица похвасталась невероятно горячей заправкой автомобиля.

Девушка приехала на заправочную станцию на "Хаммере" в сексуальном миниплатье и розовых ботфортах.

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Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Поклонники продолжают увлекаться экстравагантными фотосессиями звезд. Модели, спортсменки и артистки регулярно публикуют пикантные снимки в Instagram.

Украинская фитнес-модель Александра Суманеева и бразильская звезда UFC Клаудиа Гаделья решили принять участие в провокационных фотосессиях и предстать полностью обнаженными.

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Дата
10
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