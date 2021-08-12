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четверг, 12 августа 2021 09:08

Экс-супруга Dzidzio подрабатывала в сувенирном магазине

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Певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Притула, призналась, что свою первую зарплату получила в 11 лет.

"Со школьным ансамблем выступали в оперном театре в постановке "Кармен". Это был мой первый гонорар. Сумма небольшая, но для ребенка интересно. Всегда любила иметь свои карманные деньги и быть независимой. В 13-14 лет работала официанткой в ​​летнем кафе в парке культуры. Хотя дедушка с бабушкой всегда давали какие-то средства на расходы и были против, чтобы я шла работать, но я это делала в свое удовольствие. Зимой подрабатывала в сувенирном магазинчике в торговом центре. Мне это было в кайф", - рассказала Slavia корреспонденту Gazeta.ua.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Певица Slavia призналась, что свою первую зарплату получила в 11 лет
Певица Slavia призналась, что свою первую зарплату получила в 11 лет

Благодаря небольшим заработкам девушка могла сама покупать себе вещи.

"На выходных львовский стадион "Украина" превращался в барахолку. Когда мои одноклассники ходили туда на шопинг за руку с родителями, я покупала то, что нравится мне, без навязывания взрослых. Конечно, не могла сразу купить весь лук, но на что-то одно хватало. Также любила откладывать на подарки для родителей, дедушки и бабушки. Это были мелочи, но мне было приятно дарить то, на что заработала сама", - добавила звезда.

Полный текст рассказа Ярославы Притулы читайте в свежем номере журнала "Країна" за 12 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе

Певица Slavia - Ярослава Притула - планирует порадовать фанов масштабным проектом. Исполнительница готовится к сольному концерту с оркестром и балетом. Премьера состоится 4 ноября в Хмельницкой филармонии. Затем звезда планирует выступить и в других городах.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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Дата
12
августа

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