Екатерина Повар призналась, почему не носит самое популярное женское украшение

Приму балерину Екатерину Кухар по праву можно назвать одной из самых стильных украинок. Каждое воскресенье балерина удивляет зрителей своими изысканными нарядами и перевоплощением. То она в откровенном полупрозрачном платье, то с глубоким декольте, то застегнута на все пуговицы. Но наверняка, зрители уже заметили, что в шоу "Танці з зірками" на 1+1 несмотря на смену образов, Екатерина Кухар уже второй сезон не надевает один из самых популярных женских аксессуаров – серьги. Как говорит сама прима: "Они создают помехи по звуку".

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- Я очень люблю украшения и серьги в том числе, но иногда этот аксессуар бывает просто не к месту, - поделилась прима. - Ведь важно выдержать образ в целом. Например, в спектакле "Шехеразада" у меня яркий образ с множеством аксессуаров: объемные серьги, браслеты, диадема. А вот в премьерном спектакле "Дети ночи. Андрогин", в котором я буду танцевать на следующей неделе, 19 октября, у меня нет ни одного аксессуара, зато очень сексуальный костюм с имитацией обнаженного тела и арт макияж.

Предлагаем вспомнить 7 утонченных и стильных образов Екатерины Кухар в шоу.

Катерина Кухар мечтает о вилле на Кипре: - Мне нравится это место, природа, люди, невероятно вкусная кухня и домашнее вино. Было бы неплохо здесь когда-то приобрести маленькую виллу.