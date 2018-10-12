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пятница, 12 октября 2018 17:54

Екатерина Повар призналась, почему не носит самое популярное женское украшение
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Приму балерину Екатерину Кухар по праву можно назвать одной из самых стильных украинок. Каждое воскресенье балерина удивляет зрителей своими изысканными нарядами и перевоплощением. То она в откровенном полупрозрачном платье, то с глубоким декольте, то застегнута на все пуговицы. Но наверняка, зрители уже заметили, что в шоу "Танці з зірками" на 1+1 несмотря на смену образов, Екатерина Кухар уже второй сезон не надевает один из самых популярных женских аксессуаров – серьги. Как говорит сама прима: "Они создают помехи по звуку".

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- Я очень люблю украшения и серьги в том числе, но иногда этот аксессуар бывает просто не к месту, - поделилась прима. - Ведь важно выдержать образ в целом. Например, в спектакле "Шехеразада" у меня яркий образ с множеством аксессуаров: объемные серьги, браслеты, диадема. А вот в премьерном спектакле "Дети ночи. Андрогин", в котором я буду танцевать на следующей неделе, 19 октября, у меня нет ни одного аксессуара, зато очень сексуальный костюм с имитацией обнаженного тела и арт макияж.

Предлагаем вспомнить 7 утонченных и стильных образов Екатерины Кухар в шоу.

Катерина Кухар мечтает о вилле на Кипре:

- Мне нравится это место, природа, люди, невероятно вкусная кухня и домашнее вино. Было бы неплохо здесь когда-то приобрести маленькую виллу.

Автор: Валерия Радзиевскакя
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