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вторник, 02 октября 2018 18:54

Александр Стоянов собрал 148 тысяч гривен для больных детей
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29 сентября в Национальной опере Украины прошел благотворительный спектакль "Щелкунчик", инициатором которого выступает уже 2 год подряд премьер Национальной оперы Александр Стоянов. Заслуженный артист Украины совместно с телеканалом "Интер" передали благотворительному фонду "Интер – детям" 148 тыс. грн. Деньги пойдут на ремонт и оснащение палаты для трансплантации костного мозга для детского отделения Национального института рака.

- В прошлом году благодаря активности зрителей, которые покупали билеты на спектакль, было собрано 90 тысяч гривен, – говорит Александр Стоянов. – Они были переданы фонду "Интер – детям" и пошли на покупку аппарата интенсивной вентиляции легких для реанимации Центра детской токсикологии "ОХМАТДЕТа". В феврале этого года аппарат доставили в это медицинское учреждение. В тот же день к нему подключили ребенка. Если бы аппарат в этот день не доставили, ребенок не смог бы дышать. Мне говорили, что только за 2017 год через отделение реанимации прошло более 900 детей. Цифра огромная. Год назад я инициировал эту акцию и пообещал сделать такой благотворительный спектакль ежегодным.

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В этом году Александр снова вышел на сцену Национальной оперы Украины, чтобы исполнить партию Щелкунчика и помочь собрать деньги на новую цель – ремонт и оснащение палаты для трансплантации костного мозга для детского отделения Национального института рака.

Вместе с Александром на сцену 29 сентября вышла солистка Национальной оперы Украины Юлия Кулик.

- Я очень рада участвовать в таком спектакле, рада, что мой танец может реально спасти чью-то жизнь и здоровье, – говорит балерина.

В этот день был аншлаг. Для многих детей состоялось первое знакомство с балетным искусством.

В прошлом году 1 октября Александр Стоянов впервые станцевал благотворительного "Щелкунчика". Партию Машеньки танцевала его жена прима балерина Екатерина Кухар.

Балет "Щелкунчик" создан по мотивам сказки классика немецкой литературы Е. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", это - мистическая история о прекрасном принце, заколдованном в уродливую куклу, и девочку Машу, которая помогает Щелкунчику победить мышиного короля.

Автор: Валерия Радзиевскакя
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