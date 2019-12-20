Екатерина Кухар впервые показала дочь

Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар показала дочь, рожденную от Александра Стоянова.

Так, звезда решила сделать своим поклонникам подарок и на своей странице в Instagram опубликовала фото обложки глянца, для которого впервые снялась с дочерью Анастасией.

"Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемкам, подбирала наряд, как светились от счастья ее глаза. Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия и то, что ее наконец покажут", - отметила во снимком Кухар.

Автор: instagram.com/ekaterinakukhar_official Дочь Екатерины Кухар - Анастасия

Поклонники звезды в комментариях сразу заметили сходство девочки с отцом.

"На отца похожа", "Папина дочка, милашка! С праздником!", "Ой которые вы хорошенькие. Доченька настоящая принцесса", - писали под фото подписчики балерины.

Недавно Екатерина Кухар опубликовала стильный черно-белый снимок, на котором позирует топлес. Обнаженное тело прима-балерина прикрыла шубой с шахматным узором.