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понедельник, 19 апреля 2021 16:33

Екатерина Кухар провела экстремальный отдых с бессонницей и стрессом
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Премьер балета Александр Стоянов затянул супругу Екатерину Кухар на экзотический экстремальный туризм, к которому, судя по всему, прима-балерина была не готова. Артисты в одной поездке объединили два вида отдыха и поехали в дикие джунгли за приключениями.

"Это была необычная поездка для меня, - делится Екатерина Кухар. - Я знала, что от подобного отдыха у меня в восторге Саша. Поэтому мы решили наш отдых разделить на две части. Первая – это стандартный пляжный релакс в южной части Шри-Ланки на берегу индийского океана в отеле Cape Weligama Resort. Эта часть отпуска под девизом "Невероятно вкусно, комфортно и изысканно".

Для второй части мы переехали в отель Wild Coast Tented Lodge, который находится практически в Национальном заповеднике Яла. С одной стороны это незабываемый опыт и сумасшедший адреналин, с другой – совершенно новый experience для меня. До этого дня никогда в жизни не посещала сафари, не жила на территории в дикой природе. Конечно, я не спала на сырой земле и камнях, напротив, у нас был отдельный комфортабельный домик в форме кокона с лучшими удобствами. Но иногда я думала, что там поседею от уровня стресса, который получала, выходя за пределы своего "кокона".

"Когда мы заезжали в отель, нас предупредили, что в любой момент могут позвонить и попросить не покидать территорию своего кокона так как на территорию могут зайти слон, леопард или медведь. Отдых был экстремальным, но безопасным, нас сопровождали рейнджеры", - рассказывает Александр Стоянов.

"Я никогда раннее так внимательно не смотрела под ноги, потому что можно наступить на змею, варана, ящерицу или что-то другое ползущее. Были случаи, когда змея принимала солнечные ванны на пороге нашего домика, а в шкафу я находила ящерицу, - вспоминает Екатерина Кухар. - Пляжный отдых тут тоже был нестандартный, то нас прогнало стадо буйволов, мы даже не подозревали, что умеем так быстро бегать. В другой раз – возле моего шезлонга ползала змея и пока я пребывала в шоке, Стоянов на нее открыл охоту. От ужаса я так кричала, что прибежали рабочие отеля и уже уговаривали Сашу оставить змею в покое. Иногда на пляж приходила банда из обезьян. На ужин мы ходили исключительно в сопровождении сотрудников отеля, так как самим было небезопасно. Признаюсь честно, в последний день я просто не спала всю ночь, мне казалось, что в номере что-то ползает".

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"Да, Катя могла за ночь разбудить меня раз 5-7 и попросить проверить комнату: чемоданы, под кроватью, в шкафу. Поначалу Катя хорошо на все реагировала и ее особо ничего не пугало. Она безумно любит природу и животных, но, видимо, в какой-то момент она поняла, что она все-таки человек "каменных джунглей". Я считаю, что такой отдых обязательно нужно попробовать, просто в следующий раз я бы сначала посетил бы вот такой экзотический отель, понаблюдал бы за реальной жизнью и дикими животными, а завершал бы отпуск более привычным пляжным отдыхом", - говорит Александр.

Балерина Екатерина Кухар создала шелковые балетные юбки с дизайнером LYALYA SOGOMONYAN. Имя Екатерины Кухар уже давно ассоциируется не только с балетом, но и со словосочетанием - икона стиля. Недавно прима-балерина решила попробовать свои силы в новой для нее индустрии и совместно с дизайнером LYALYA SOGOMONYAN представила весенние танцевальные юбки.

Автор: Валерия Радзиевская
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