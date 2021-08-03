Екатерина Кухар посоветовала, как питаться для эффектного вида

Во время путешествий звезда советует выбирать региональную кухню. Фото с Facebook Екатерины Повар

Здоровое питание - это употреблять простую пищу, свойственную вашему региону.

Блюда должны быть свежими, качественными и приготовленными с любовью, об этом рассказала украинская балерина, актриса и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар в Instagram.

Тогда есть уверенность, что в пище нет трансжиров, ГМО или вредных ингредиентов, по ее словам. Питание - залог жизни и базовое условие ее качества.

"Вчера было популярно есть, например, овсянку. Сегодня киноа или вообще - голодать. А завтра у всех на слуху какие-то невиданные экзотические ягоды, без которых, оказывается, нет ни единого шанса сохранить здоровье. Всевозможные новомодные суперфуды захватывают сознание и мы начинаем верить в их чудодейственную силу. О страшной силе ЗОЖ вообще лучше не вспоминать ", - сказала Кухар.

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Во время путешествий звезда советует выбирать региональную кухню. Так можно попробовать незнакомые блюда и получить новые впечатления о стране.

Балерина Екатерина Кухар создала шелковые балетные юбки с дизайнером LYALYA SOGOMONYAN. Имя Екатерины Кухар давно ассоциируется не только с балетом, но и со словосочетанием – икона стиля. Недавно прима-балерина решила попробовать силы в новой индустрии и совместно с дизайнером LYALYA SOGOMONYAN представила весенние танцевальные юбки.