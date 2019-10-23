Ефросинина показала упругие ягодицы в купальнике

Фото: @mashaefrosinina

Украинская телеведущая и бизнесвумен Маша Ефросинина ошеломила сеть фото в соблазнительном купальнике.

Снимки звезда опубликовала в Instagram.

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На фото Маша появилась в сплошном оливковом купальнике с глубоким декольте и рюшами на плечах. На лице звезды не было ни грамма макияжа, волосы собраны в высокий пучок.

Пользователи сети в момент отреагировали на соблазнительные фото Ефросининой.

"В таком красивом купальнике жаль в воду лезть", "красавица", "вы невероятная", "роскошный купальник".

Украинская ведущая и блоггер Маша Ефросинина ошеломила поклонников новостью о том, что стала жертвой насилия.