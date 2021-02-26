"Едва выбралась". Алена Шоптенко рассказала о шопинге в ОАЭ

Она отметила, что в Аджмане ей было страшно. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Хореограф Алена Шоптенко поделилась своей поучительной историей, которая случилась с ней во время путешествия в Объединенных Арабских Эмиратах. Она летала в эту страну неделю назад и провела там 5 дней.

"Была в гостях у брата который отдыхал там с семьей. Сначала мы проводили время все вместе, а потом у меня появилась возможность поехать на экскурсию в Дубай. Я была убеждена, что хоть Эмираты и арабская страна, но в столице точно безопасно. Даже сомнений не было, можно ли туда ехать девушке славянской внешности самой. Признаюсь, что провела день в Дубае замечательно. Так как была одна, пробежалась быстренько по 4 главных локациях, что запланировала, и была довольна. Словом, все прошло так прекрасно, что у меня появилась идея поехать на следующий день в центр другого города, около которого мы жили. Логичным решением для меня на тот момент была именно поездка в Аджман в 20:00 за арабскими сладостями", - рассказала танцовщица во время шоу "Где логика", которое покажет "Новый канал".

Она отметила, что в Аджмане ей было страшно.

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"В супермаркете я была едва ли не единственной туристкой со светлыми волосами, поэтому заговорить со мной или познакомиться, или что-то спросить хотели все. Я еле выбралась из центра того города после шопинга. Кажется, что бежала быстрее в своей жизни. Слава Богу, что закончилось все без проблем. Но я успела купить сладости для родных", - добавила Шоптенко.

Хореограф Алена Шоптенко поделилась воспоминаниями про необычный Новый год. Когда еще работал ее с Дмитрием Дикусаром балет "Китч", она выступала в новогоднюю ночь. Во время этого с ней произошел курьез, который она запомнила.