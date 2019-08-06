Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке

Фото: @demirosemawby

24-летняя британская модель Деми Роуз подразнила сеть соблазнительными снимками без белья.

Серию откровенных фото Insta-дива опубликовала в Instagram.

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На снимках девушка позировала топлесс. Грудь модель прикрывала руками. На лице Деми был яркий макияж.

"Приземлилась в раю. А у вас есть место вашей мечты?", - обратилась к подписчиков Insta-модель.

Пользователи сети засыпали девушку комплиментами.

"Руки вверх, это полиция", "богиня в раю", "хочу от тебя детей", "ты такая красивая", "самая красивая девушка в мире", "я влюблен", "мой рай это твоя кровать, Деми".

Недавно Insta-модель Деми Роуз поделилась откровенным видео, на котором демонстрировала аппетитную фигуру.