Эдгар Каминский прокомментировал разрыв с женой

Пластический хирург Эдгар Каминский коротко прокомментировал свой развод с участницей группы "НеАнгелы" Славой. Послание разместил на странице в Instagram.
"Самые добрые и самые искренние эмоции - детские. Желаем всем хорошего настроения. Помните - все к лучшему", - написал Каминский под фотографией с сыном 4-летним Леонардом.
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На прошлой неделе появились слухи о разводе звездной пары. Инициатором разрыва стал муж. Об этом свидетельствует заявление в столичном Подольском районном суде, в которой Каминский указанный истцом.
Суд о расторжении брака состоится в среду, 12 июня.
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Самые добрые и искренние эмоции - детские 👦🏻👨🏻😄Желаем всем хорошего настроения. Помните - все к лучшему ✌️
Другая звездная пара - певица Настя Каменских и рэпер Потап сыграли пышную свадьбу. Празднование провели 23 мая в загородном ресторане с более чем сотней гостей.
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