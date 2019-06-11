Эдгар Каминский прокомментировал разрыв с женой

Эдгар и Слава Каминские прожили вместе 5 лет. Фото: Instagram

Пластический хирург Эдгар Каминский коротко прокомментировал свой развод с участницей группы "НеАнгелы" Славой. Послание разместил на странице в Instagram.

"Самые добрые и самые искренние эмоции - детские. Желаем всем хорошего настроения. Помните - все к лучшему", - написал Каминский под фотографией с сыном 4-летним Леонардом.

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На прошлой неделе появились слухи о разводе звездной пары. Инициатором разрыва стал муж. Об этом свидетельствует заявление в столичном Подольском районном суде, в которой Каминский указанный истцом.

Суд о расторжении брака состоится в среду, 12 июня.

Другая звездная пара - певица Настя Каменских и рэпер Потап сыграли пышную свадьбу. Празднование провели 23 мая в загородном ресторане с более чем сотней гостей.