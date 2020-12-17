Джордж Клуни отреагировал на громкий скандал с Томом Крузом

Клуни также отметил, что намерения Круза выглядели искренне. Фото: Reuters

Голливудский актер 59-летний Джордж Клуни поддержал звездного коллегу Тома Круза после скандала с опубликованными записями, где Круз с бранью отчитывает членов съемочной группы за несоблюдение карантинных норм.

В эфире шоу Говарда Стерна актер заявил, что полностью понимает эмоции, которые проявил Круз. Но отметил, что сделал бы предупреждение иначе, пишет comicbook.

"Он не слишком резко отреагировал. Это проблема, но я бы не стал делать все так масштабно. Вы обладаете властью, и это сложно, не так ли? Вы действительно несете ответственность за всех остальных, и он абсолютно прав в этом. И, вы знаете, если производство остановится, многие люди потеряют работу. Люди должны понимать это и нести ответственность", - сказал он.

Клуни также отметил, что намерения Круза выглядели искренне.

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Круз обругал подчиненных во время съемок "Миссии невыполнимой 7". Они слишком близко стояли рядом друг с другом и были без защитных масок.