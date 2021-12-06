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понедельник, 06 декабря 2021 20:01

Джилл Байден потрясла изумрудным платьем от любимого дизайнера Джоли и Мелании Трамп
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Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден посетили ежегодную церемонию вручения Премии центра Кеннеди. Они приняли участие в торжественном приеме, состоявшемся в Центре имени Джона Кеннеди 5 декабря.

В этот вечер престижные награды получили комик Бэтт Миддлер, певица и автор песен Джонни Митчелл, основатель культовой американской звукозаписывающей компании Берри Горди и другие.

Первая леди США прибыла на мероприятие в вечернем изумрудном платье, украшенном стразами, золотым и изумрудным бисером и пайетками, от ливанской дизайнера Рим Акры.

Президент США Джо Байден с супругой Джилл посетили ежегодную церемонию вручения Премии центра Кеннеди
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден с супругой Джилл посетили ежегодную церемонию вручения Премии центра Кеннеди
Президент США Джо Байден с супругой Джилл посетили ежегодную церемонию вручения Премии центра Кеннеди
Первая леди США появилась в изумрудном платье от ливанской дизайнера Рим Акры
Джилл Байден выбрала это изумрудное платье

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В нарядах от бренда Reem Acra появлялись американские артистки Холли Берри, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Селена Гомес и Мадонна. Также Акра является любимой дизайнером кинозвезды Анджелины Джоли, которая участвовала в показе бренда как модель, и бывшей первой леди США Мелании Трамп, которая открывала инаугурационные мероприятия в одном из нарядов бренда.

После месяцев отдаленной роботы первая леди США 70-летняя Джилл Байден возвращается к учительству. Об этом сообщала в начале сентября.

Она учит английскому языку студентов колледжа в Северной Вирджинии, где работает с 2009-го. Она говорит, что ей не терпится возвратиться в класс. Первая леди хочет лично увидеть учеников после более чем года виртуального обучения на карантине.

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