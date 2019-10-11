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пятница, 11 октября 2019 15:52

Дженнифер Лопес снялась в соблазнительной фотосессии для нового сингла
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Новый сингл Лопес называется Baila Conmigo
Фото: Instagram
Новый сингл Лопес называется Baila Conmigo
Новый сингл Лопес называется Baila Conmigo
Новый сингл Лопес называется Baila Conmigo
Новый сингл Лопес называется Baila Conmigo

Американская певица Дженнифер Лопес представила обложку своего нового сингла Baila Conmigo. Фотографией поделилась на странице в Instagram.

На снимке знаменитость сидит без нижнего белья на зеленом фоне в боди, которое сшито из тонких шнуров. Грудь она прикрыла согнутыми ногами.

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"Музыка может разбивать стены, а я лечусь только в танце под Baila Conmigo", - написала Лопес. Композицию на испанском певица опубликовала на канале в YouTube.

Для поклонников выход новой песни стал неожиданностью, ведь артистка имеет крайне напряженный график. На этой неделе она провела концерт в Нью-Йорке и побывала на Миланской неделе моды во время показа Versace. Также Лопес снимается в новом фильме "Женись со мной" с актером Оуэном Уилсоном. Он выйдет в 2020-м.

Недавно на Дженнифер Лопес подали иск в суд за использование фото, на котором изображена звезда.

Daily Mail
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