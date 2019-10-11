Дженнифер Лопес снялась в соблазнительной фотосессии для нового сингла

Фото: Instagram

Американская певица Дженнифер Лопес представила обложку своего нового сингла Baila Conmigo. Фотографией поделилась на странице в Instagram.

На снимке знаменитость сидит без нижнего белья на зеленом фоне в боди, которое сшито из тонких шнуров. Грудь она прикрыла согнутыми ногами.

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"Музыка может разбивать стены, а я лечусь только в танце под Baila Conmigo", - написала Лопес. Композицию на испанском певица опубликовала на канале в YouTube.

Для поклонников выход новой песни стал неожиданностью, ведь артистка имеет крайне напряженный график. На этой неделе она провела концерт в Нью-Йорке и побывала на Миланской неделе моды во время показа Versace. Также Лопес снимается в новом фильме "Женись со мной" с актером Оуэном Уилсоном. Он выйдет в 2020-м.

Недавно на Дженнифер Лопес подали иск в суд за использование фото, на котором изображена звезда.