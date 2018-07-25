Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини

Певица и актриса Дженнифер Лопес отметила свой 49-й день рождения. Провела его звезда на пляже в кругу семьи и близких людей. Снимками с вечеринки Джей Ло поделилась в своем Instagram.

На фото она позирует в бикини рядом с возлюбленным Алексом Родригесом и родными.

Ее поклонники пришли от этих кадров в восторг.

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"Прекрасная женщина как внешне, так и внутренне. С днем рождения!"

"Какая прекрасная семья!"

"Мне нравится, что вы так дорожите друг другом", — прокомментировали снимки подписчики Родригеса.

Возлюбленный звезды написал ей в своем блоге очень трогательное поздравление и опубликовал серию снимков, которые раньше в сети никогда не появлялись.

Лопес и Родригес стали встречаться более года назад. Ранее была замужем за певцом Марком Энтони.