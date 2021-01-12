Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок

Фото: Instagram.com

Американская певица и актриса 51-летняя Дженнифер Лопес не устает совершенствовать свое тело. Результатами тренировок удивляет своих поклонников в Instagram.

Недавно снова опубликовала фотографии, на которых демонстрирует стройную фигуру. На одном из снимков Джей Ло позирует в зеленом купальнике на сапборди и с веслом в руке.

"Как началась прошлая неделя, так и проходит нынешняя", - подписала она снимок.

Другое фото Дженнифер Лопес также сделала на отдыхе. На снимке актриса позировала в фиолетовом бикини и шляпе от Dior, эффектно поправляя купальник.

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Свадьба певицы 51-летней Дженнифер Лопес и бейсболиста 45-летнего Алекса Родригеса было запланировано на лето 2020 года и должно было состояться в Италии. Но из-за правила соблюдения карантина пара вынуждена была его перенести.